Zwei Teams, zwei Brüder, ein Ziel

Im Mercedes Benz Superdome sind am Sonntag die Augen der Weltöffentlichkeit auf die Spieler gerichtet. Für die einen eine Bürde, eine Last, für die anderen zusätzliche Motivation. Als die 49ers das letzte Mal Super-Bowl-Luft schnuppern durften, waren viele der aktuellen Protagonisten gerade einmal in der Volksschule. In den Reihen der Ravens, sie holten den ersten Titel des neuen Milleniums, findet sich dagegen noch ein Spieler, der bereits vor 12 Jahren die Vince-Lombardi-Trophy in Händen gehalten hat.

Nicht aber irgendein Spieler: Ray Lewis, Middle Linebacker und Abwehrchef, steht gegen San Francisco vor dem letzten Spiel seiner Karriere. Mittlerweile 37, musste sein Körper den jahrelangen Belastungen in letzter Zeit vermehrt Tribut zollen, die Knochen sind müder geworden. Doch Lewis ist noch immer Leitwolf einer beinharten Ravens-Verteidigung und will sich von der großen Bühne mit einem großen Sieg verabschieden.

Beinahe wäre Ray Lewis die große Bühne jedoch verwehrt geblieben. Eine Super-Bowl-Party im Vorjahr seines Triumphs von 2001 endete mit zwei Toten. Lewis und seine Entourage waren mit einer anderen Gruppe in Streit geraten und hinterließen zwei erstochene Männer. Lewis bot sich als Zeuge gegen zwei seiner Begleiter an, wurde zu 12 Monaten auf Bewährung verurteilt und erhielt von der NFL eine 250.000 Dollar-Strafe. Der weiße Anzug, den Lewis in der Mordnacht getragen hat, wurde dabei nie gefunden.

Selbst in den finalen Tagen seiner Karriere sieht sich Lewis mit heftigen Vorwürfen konfrontiert. Während seiner Reha im aktuellen Saisonverlauf - Lewis hatte sich den Trizeps eingerissen - soll der Star-Verteidiger verbotene Steroide zur raschen Genesung eingenommen haben. Am traditionell am Mittwoch vor der Super Bowl stattfindenden Medientag dementierte Baltimores Nummer 52 auf das Schärfste.