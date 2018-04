Suljovic-Boom: Darts-Turniere in Österreich ausverkauft

vongünther pavlovicsErstmals finden die Austria Open im Darts in Graz statt, von Freitag bis Sonntag in der Steiermarkhalle in Unterpremstätten. Erstmals sind alle drei Tage ausverkauft. 2012 fand das Turnier erstmals im Rahmen der damals neu geschaffenen European Tour statt. Zwei Mal wurde in Wiener Neustadt gespielt, je einmal in Salzburg und Innsbruck und zuletzt zwei Mal im Multiversum in Schwechat. Phil Taylor gewann 2016, Michael van Gerwen feierte im Vorjahr bereits den dritten Sieg in der sechsten Auflage des Turniers. Die besten Dartsspieler der Welt standen am Brett, und dennoch war vor allem der Freitag vom Besuch her der kritische Tag.

„Der europäische Verband wollte das Turnier in Österreich schon streichen“, erinnert sich Mensur Suljovic. Zumal in Deutschland die Hallen zum Bersten voll sind, dort gibt es einen Darts-Hype. Als vor zwei Monaten die Premier League erstmals in Deutschland gastierte, kamen 12.000 Zuschauer in Berlin in die Halle. In Österreich hingegen zogen auch die Topstars meist nur am Finaltag.