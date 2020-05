Sugut gewinnt 30. Vienna City Marathon

Er werde nun nach Hause reisen und sich auf die weiteren Einsätze vorbereiten. Zwei Starts hat Gebrselassie bereits geplant. Am 18. Mai bestreitet er die 19 Meilen von Bern, am 26. Mai den Great Manchester Run über 10 Straßenkilometer. Auch über eine mögliche Teilnahme am Berlin-Marathon gibt es Verhandlungen. Am Donnerstag wird Gebrselassie 40 Jahre alt, danach will er die diversen Masters-Weltrekorde in Angriff nehmen.

Auf dem zweiten Platz landete der Kenianer Hosea Kipkemboi (1:02:01), Dritter wurde mit Mekuant Ayenew ein weiterer Äthiopier (1:02:21). Bester Österreicher war Lukas Bauer auf dem siebenten Platz (1:11:03).

