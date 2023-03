Südafrikas Justizbehörde entscheidet über Bewährung für Pistorius

Südafrikas Justizvollzugsbehörde will am Freitag über eine Freilassung auf Bewährung für den wegen Totschlags verurteilten früheren Spitzensportler Oscar Pistorius entscheiden. Pistorius war zu mehr als 13 Jahren Haft verurteilt worden, nachdem er in der Nacht des Valentinstags 2013 seine damalige Freundin mit vier Schüssen durch die Toilettentür seiner Villa getötet hatte.