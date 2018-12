Strache: "Wir müssen uns vom Zufall im Sport verabschieden"

"Wir müssen uns vom Zufall im Sport verabschieden", sagte Strache. Man wisse nun, was man brauche um hinzukommen, wo man hin wolle. "Wir haben die Mängel im Sport erkannt. Jetzt liegt es an mir und an meinem Team, die Maßnahmen umzusetzen." Olympia 2020 in Tokio werde bestimmt noch zu früh kommen. Doch 2024 wolle man messbare Erfolge aufweisen können.

Bei der nächsten Landessportreferentenkonferenz im Herbst 2019 soll die Vereinbarung zur Umsetzung der Strategievorschläge samt Zeitplan getroffen werden.