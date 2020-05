Sternstunden und Tiefschläge

Mario Stecher ist das Stehaufmännchen im ÖSV-Team der Nordischen Kombination. Der Verlauf seiner langen Karriere gleicht einer Achterbahn, unmittelbar vor seiner wohl letzten WM wendete sich für den gebürtigen Steirer wieder einmal alles zum Positiven. Mit 35 Jahren und nur rund eineinhalb Monate nach seiner neunten Knieoperation eroberte er am Freitag im Val di Fiemme Silber im Einzelbewerb von der Normalschanze.

Der am 17. Juli 1977 in Eisenerz geborene Stecher war fulminant in seine Karriere gestartet. Mit nur 16 Jahren avancierte er am Holmenkollen bei Oslo (15.1.1994) zum immer noch jüngsten Sieger der Weltcupgeschichte, seine optimalen Flugeigenschaften ermöglichten einen uneinholbaren Vorsprung für das Laufen.

Seither musste sich der Junioren-Weltmeister von 1994 mehrfach auf neue Regeln einstellen, forcierte das Lauftraining und entwickelte sich nach einigen Rückschlägen ("Die Sprungform ist den Bach runtergegangen") auch in der Skatingspur zu einem der Besten.