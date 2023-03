Stella Rossa kann Futsal-Finale fixieren: Die Hollgasse soll toben

Lange war nicht klar, ob Stella Rossa tipp3 tatsächlich noch den den Weg in die Final Four schafft. Mit einem Auswärtssieg in Linz steht man aber jetzt mit einem Bein im Finale der ÖFB Futsal Liga. Mit einem Sieg in der Hollgasse kann in der Best-of-Three-Serie das Finale fixiert werden.

„Wir erwarten 400 bis 500 Zuschauer am Sonntag. Die Mannschaft brennt, um zu beweisen, dass das kein Zufall war dieser Sieg in Linz. Wir sind top besetzt, keiner fehlt. Wir wollen unbedingt diesen Sieg. Der Druck ist natürlich bei den Gegnern", sagt Trainer Aleksandar Ristovski. "Sie müssen gewinnen, um nicht auszuscheiden und, dass wir mit Druck gut umgehen können, haben wir in den letzten drei Spielen sehr gut bewiesen.“