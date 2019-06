Steffi Graf wird 50: Ein halbes Jahrhundert Gräfin

„Man hat sie ja nicht umsonst die Gräfin genannt, sondern weil sie einfach einmalig ist. So eine Spielerin werden wir wahrscheinlich nie wieder haben“, sagt Boris Becker. „ Steffi ist eine absolute Weltklassespielerin gewesen, eine der größten im Tennis überhaupt“, sagt der deutsche Ex-Profi Tommy Haas, immerhin einmal Nummer zwei der Welt. Dem Sohn eines Grazers ging es wie den Damen, die Graf nachfolgten: Der Schatten war zu groß, um sich ins Rampenlicht zu spielen. Graf meidet dies längst. Mit Ehemann Andre Agassi, mit der ehemaligen Nummer 1 ist sie seit 20 Jahren liiert, sowie ihren Kindern Jaden Gil (17) und Jaz Elle (15) zurückgezogen und weitgehend unbehelligt in Las Vegas in den USA. Interviews gibt sie nur ganz selten, öffentliche Auftritte für Sponsoren oder ihre Stiftung „ Children for Tomorrow“ sind rar.

Der Geburtstag ist Familiensache. Agassi richtete ihr schon zuvor aus: „Ich hoffe nur, dass sie auch die nächsten 20 Jahre bei mir bleibt.“

Die Karriere von Steffi Graf

Die gebürtige Mannheimerin gewann 22 Grand-Slam-Turniere (Nummer 3 hinter Margaret Court und Serena Williams) und holte 1988 den Golden Slam (Siege bei den vier Majors und Olympia-Gold). Zudem stand Graf 377 Wochen an der Spitze der Weltrangliste – Rekord. Drei Mal war sie Europas Sportlerin des Jahres, fünf Mal beste deutsche Sportlerin. Am 22. Oktober 2001 heiratete sie Andre Agassi. Aus der Ehe gingen ein Sohn (*2001) sowie eine Tochter (* 2003) hervor. 1989 spielte Graf in der Komödie „ Otto – Der Außerfriesische“ mit.