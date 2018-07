Stefan Denifl: Vom Titelverteidiger zum Pechvogel

Ebenfalls am heutigen Samstag geht die Tour de France in ihre 105. Ausgabe, 201 Kilometer werden an der Atlantikküste von Noirmoutier-en-l’Île nach Fontenay-le-Comte absolviert (live Eurosport 11 Uhr, ARD 13 Uhr). Wie auch in den letzten Jahren schon dürfte es an den ersten Tagen im Feld wieder sehr hektisch zugehen, am Montag steht mit dem 35,5 Kilometer langen Einzelzeitfahren in Cholet ein erster Höhepunkt auf dem Fahrplan.

Einen ersten Tiefpunkt erlebte der britische Titelverteidiger Chris Froome bereits bei der Teampräsentation am Donnerstagabend: Als der vierfache Tour-de-France Sieger mit seinen Kollegen vom Team Sky zur Bühne rollte, wurden Daumen gesenkt und ein gellendes Konzert aus Pfiffen und Buhrufen dröhnte über den Platz. Das ist der Preis dafür, dass der umstrittene 33-Jährige mit viel Personal- und Materialaufwand die Welt-Anti-Doping-Agentur davon überzeugen konnte, dass seine auffällige Dopingprobe vom vergangenen September eben doch kein Doping war.

Es bleibt zu hoffen, dass sich das Ganze nun wieder beruhigt. Der Anti-Doping-Kampf und speziell seine obersten Feldherren haben jedenfalls gewaltige Schrammen davongetragen. Chris Froome wird es wohl einerlei sein – und er hat auch heuer wie schon in den letzten Jahren seinen eigenen Bodyguard um sich.

In der Tageszeitung Le Monde richtete er sich persönlich an das „faire französische Publikum“ und sprach sich dafür aus, dass die Welt-Anti-Doping-Agentur die Studien in seinem Fall veröffentlicht. „Ein Rennen auf der Basis einer Lüge zu gewinnen, wäre für mich eine persönliche Niederlage. Ich könnte das niemals zulassen.“