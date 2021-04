Starker Einstand bei Austrian Open: Golf-Star Kaymer führt

Martin Kaymer ist zum Auftakt der Austrian Golf Open in Atzenbrugg seiner Mitfavoritenrolle gerecht geworden. Der zweifache Major-Sieger aus Deutschland absolvierte am Donnerstag seine Startrunde mit 68 Schlägen (-4) und lag damit nach den 24 Früh-Gruppen gemeinsam mit dem US-Amerikaner John Catlin in Führung. Österreichs große Hoffnung, Tour-Profi Matthias Schwab, legte erst nach Mittag um 13.00 Uhr von Tee 1 ins Turnier der European Tour los.

Kaymer war schon um 8.30 Uhr bei 6 Grad plus an der 10 gestartet und nutzte das etwas besser gewordene April-Wetter rasch aus. Zuvor hatte der 36-Jährige seine Proberunden auf dem für ihn neuen Platz im Diamond Country Club teilweise bei Schneefall und Minustemperaturen absolvieren müssen. "Es war nicht einfach zu spielen, weil es immer noch so kalt war", sagte Kaymer nach seiner Runde.

Hochkaräter in Atzenbrugg

Er habe sein Spiel aber gut zusammengehalten und selbst die schweren Löcher gut beendet. "Leider ist mir am Ende doch noch ein weiteres Bogey passiert, sagte der Deutsche, der zwischendurch bei 5 unter Par solo geführt hatte. "Die Qualität der Schläge war insgesamt aber sehr gut. Ich habe Fehler vermieden und die Par 5 gut genutzt. Das war der Schlüssel heute", gab sich Kaymer zufrieden.

Einen Spieler wie Kaymer haben die seit 2010 in Atzenbrugg ausgetragenen und diesmal mit 1 Mio. Euro dotierten Golf Open noch nicht am Start gehabt. Der ehemalige Weltranglisten-Erste ist zweifacher Major-Sieger (2010 PGA Championship, 2014 US Open), hat auf der Europa-Tour elf Turniere gewonnen und mit Europa drei Mal den Ryder Cup gewonnen.

Seit sieben Jahren ist der gebürtige Düsseldorfer zwar sieglos, spürt aber deutlichen Aufwind. Für die PGA-Tour würde es derzeit nicht reichen, in Europa könne er aber durchaus gewinnen, hatte Kaymer im Vorfeld selbstbewusst betont. Auch eine weitere Teilnahme am Ryder Cup habe er noch lange nicht in den Wind geschrieben.

Nemecz unter Druck

Keinen guten Start erwischte hingegen Lukas Nemecz. Der hinter Bernd Wiesberger, Matthias Schwab und Sepp Straka nominell viertbeste Österreicher steht nach einer 77er-Runde am Freitag schwer unter Druck, will er den Cut noch schaffen. "Ich bin irgendwie nicht reingekommen. Es haben sich viele mittelmäßige Schläge aneinandergereiht und auf einem so schwierigen Platz bei diesem Bedingungen kassierst du schnell Bogeys", erklärte der Grazer. "Das war nicht das Spiel, das ich zuletzt von mir gewohnt war."