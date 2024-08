Nächster Meilenstein für Stabhochsprung-Star Duplantis

Weltrekordler Armand Duplantis hat in Lausanne seinen eigenen Stabhochsprung- Meetingrekord aus dem Jahr 2022 um fünf Zentimeter auf 6,15 m verbessert.

An den vor zwei Wochen bei den Olympischen Spielen in Paris auf 6,25 m geschraubten Weltrekord wagte sich der Schwede am Mittwoch im Rahmen der Diamond League aber nicht heran. Duplantis, der die 6,15 im dritten Versuch meisterte und 6,20 nicht mehr anging, gewann aber einmal mehr unangefochten vor Sam Kendricks (USA/5,92 m).