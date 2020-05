Springer-Team steht

Im Damen-Sprungbewerb von der Normalschanze, der zum dritten Mal auf dem WM-Programm steht, wird in Abwesenheit der verletzten Weltmeisterin Daniela Iraschko ein ÖSV-Trio dabeisein. Cheftrainer Harald Rodlauer setzt auf Jacqueline Seifriedsberger, Chiara Hölzl und Katharina Keil.

Die Damen brechen bereits am Montag nach Predazzo auf, wo die Schanzen am Dienstag für das erste Training zur Verfügung stehen. Fettner und Kofler reisen am Dienstag an, Schlierenzauer, Loitzl und Kraft folgen am Mittwoch. Pointner hat für den ersten WM-Bewerb von der Normalschanze am Samstag (23.2.) dem überlegenen Weltcup-Spitzenreiter Schlierenzauer bereits einen Fixplatz zuerkannt. Die restlichen drei Teilnehmer werden nach dem Training fixiert. Am Sonntag steht für zwei Damen und zwei Herren die WM-Premiere des Mixed-Bewerbs auf dem Programm.

Damen: Jacqueline Seifriedsberger, Chiara Hölzl, Katharina Keil

Herren: Thomas Morgenstern, Gregor Schlierenzauer, Andreas Kofler, Wolfgang Loitzl, Manuel Fettner, Stefan Kraft