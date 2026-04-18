Sportstadt Wien zwischen Nostalgie und Schildbürgerstreichen

Endlich. Wien wird dem von der Politik gern verbreiteten Ruf einer Sportstadt gerecht: 49.000 Anmeldungen für den City-Marathon, darunter mit 25 Prozent über die 42-Kilometer-Distanz und 44 Prozent für den Halb-Marathon ein hoher Frauenanteil wie noch nie; 5.600 Zuschauer in Hernals bei der Eröffnung der neuen Sport-Club-Heimstätte, die auf Premierengäste einen ungleich besseren Eindruck machte als Sport-Clubs Regionalliga-Truppe beim 0:1 gegen Horn;

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/HANS KLAUS TECHT Die Sport Arena Wien

38.000 Nutzungsstunden jährlich sind Turnen und Leichtathletik plus weiteren 18 Sportarten in der neuen, drei Hallen umfassenden Sport-Arena gleich neben der U-2-Station Stadion garantiert; 75 Millionen Euro scheinen, beigesteuert zu je einem Drittel von Gemeinde, Bund und Fußballbund, gut investiert zu sein in den neuen ÖFB-Campus nördlich der Donau, wo das Nationalteam ab 27. Mai für die WM trainieren wird. Wenn manch sportskeptischer Bürger empört aufschreit („Warum mit unserem Steuergeld?“), dann soll er wissen: Nicht zuletzt dank der vier Spielfelder (wovon eines auch dem Schulsport dient) werden in der betondominierten neuen Seestadt die Umwelt-Vorgaben für Grünflächen erfüllt. Wien wäre freilich nicht Wien, gäb’s nicht doch was zu Meckern. So kann Sport-Clubs mit viel Trara eingeweihtes Klein-Stadion kein Bundesliga-I-Schauplatz sein, weil das Spielfeld nicht die erforderlichen Maße aufweist und auf eine Rasenheizung (Lizenz-Bedingung) verzichtet wurde.