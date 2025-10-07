Wer ist das Team des Jahres? Ein Dreikampf um die Trophäe

Die österreichische Sportlandschaft wirkte im letzten Jahrzehnt ziemlich brach. Zumindest beim Blick auf die Siegerliste bei der Wahl zum Team des Jahres. Seit 2014 war diese Trophäe ausschließlich an Teams aus dem Fußball (u.a. fünfmal Red Bull Salzburg) und dem Segelsport gegangen. Im Vorjahr siegten die Olympiasieger Lara Vadlau und Lukas Mähr.

Neue Sieger So viel steht schon fest: Es wird an diesem Mittwoch zur Abwechslung ein Team aus einer anderen Sportart ausgezeichnet werden. Auch deshalb, weil das ÖFB-Nationalteam die Qualifikation für die WM-Endrunde 2026 noch nicht endgültig fixiert hat und deshalb heuer nicht zur Wahl stand. In die Top 3 schafften es folgende Teams.

Eishockey Das österreichische Herren-Nationalteam sorgte bei der WM im Mai in Schweden und Dänemark international für Schlagzeilen. Noch nie zuvor waren einem Team aus Österreich bei einer Weltmeisterschaft der höchsten Kategorie vier Siege gelungen.

In Stockholm gewann die Mannschaft von Roger Bader gegen die Slowakei, gegen Frankreich, Slowenien und besonders beeindruckend gegen Lettland. Im Entscheidungsspiel um den Viertelfinaleinzug wurde der WM-Dritte von 2023 mit einem 6:1 abgefertigt. Denkwürdiger Sieg Es war dies wohl das beste Spiel der Österreicher in der Eishockey-Neuzeit. Dass im Viertelfinale gegen den späteren Vizeweltmeister Schweiz eine 0:6-Niederlage folgte, konnte die Freude über den ersten Viertelfinaleinzug seit 31 Jahren nicht trüben.

Skispringen Wo fängt man am Besten an bei dieser denkwürdigen Erfolgsstory, die Österreichs Skispringer da im letzten Winter geschrieben haben? Denn ein Superlativ folgte dem anderen, im Wochentakt landeten die ÖSV-Adler einen Coup. Da war der Dreifachsieg durch Daniel Tschofenig, Jan Hörl und Stefan Kraft bei der Vierschanzentournee, da gab es am Ende der Saison im Gesamtweltcup ein Siegerfoto, auf dem erneut diese drei Herren zu sehen. Und da durften die Österreicher auch noch einen Punkterekord im Nationencup bejubeln – mit fast 4.000 Zählern Vorsprung auf den Zweiten.

Nachdem die österreichischen Skispringer bereits die letzten Jahre dominiert hatten, sind sie im vergangenen Winter noch einmal in andere Sphären vorgedrungen. Einzig das Abschneiden bei der WM in Trondheim war nicht ganz zufriedenstellend: Da blieben die österreichischen Überflieger ohne Gold.

