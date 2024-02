Die Liebe macht sie stark: Sport-Stars und ihre Promi-Partner

Alles begann mit einem Freundschaftsarmband, das Football-Star Travis Kelce seiner Auserwählten überreichen wollte. Mit ein bisschen Hilfe klappte es auch. Mittlerweile sind er und Pop-Superstar Taylor Swift das derzeit wohl angesagteste Paar auf diesem Planeten. Er geht auf ihre Konzerte, sie feuert ihn im Stadion an – auch am Sonntag beim Superbowl. Beide genießen den Rummel genauso wie die junge Liebe.

Die Football-Fans sind in zwei Lager geteilt. Einige sagen: „Uns geht es um den Sport.“ Den meisten zaubert das neue Traumpaar aber ein Lächeln ins Gesicht, gespannt warten sie auf die nächste Schlagzeile (und davon gibt es genug). Die NFL jubelt, die Zuschauerquoten steigen – vor allem bei den jungen weiblichen Fans. Und was sagt Kelce selbst zum Hype? „Ich denke, das ist in Ordnung, wir haben alle Spaß damit. Wie könnte ich mich darüber also aufregen?“ Die Liebe macht ihn stark.

Kelce ist aber längst nicht der erste Sportstar mit einer Partnerin aus dem Showbusiness. Ein paar Beispiele: