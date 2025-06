"Olympia-Feeling" in Innsbruck: Was sind die Sport Austria Finals?

Wenn Sarah Fischer an einem nationalen Wettbewerb in ihrer Sportart teilnimmt, dann kennt sie dort fast jeden. Die Welt des Gewichthebens ist klein. „Für mich waren Staatsmeisterschaften immer ein bisschen ein Pflichtwettkampf“, sagt die 24-Jährige. Fischer hatte keine Freude daran. „Es war halt wichtig für Österreich, für die Sponsoren und so.“

Seit es die Sport Austria Finals gibt, sieht das die Niederösterreicherin anders. „Jetzt starte ich gerne bei den Staatsmeisterschaften“, sagt sie. „Du siehst andere Sportarten, das macht das Ganze so interessant.“

Das fünfte Mal findet die Multisportveranstaltung heuer statt. Von 18. bis 22. Juni , zum zweiten Mal in Innsbruck. Die Idee: Staatsmeisterschaften jener Sportarten vor den Vorhang holen, die sonst nicht den großen Zuschauerandrang genießen. Die nationalen Meisterschaften in 37 Sportarten von Floorball bis Boccia, Skeleton bis Minigolf, Cheerleading bis Rollstuhl Tischtennis werden der Tiroler Hauptstadt entschieden – und vor allem für das breite Publikum angreifbar gemacht.

An vier Tagen finden 250 Titelentscheidungen mit mehr als 6.500 Athleten und Athletinnen statt. „Die Sport Austria Finals sind seit nunmehr fünf Jahren die wichtigste und größte Plattform für all die „stillen Helden und Heldinnen des österreichischen Sports“, sagt Sport-Austria-Präsident Hans Niessl. „Wir bieten all jenen Athleten und Athletinnen die verdiente Bühne, die genauso hart trainieren wie ihre Kolleginnen aus den populären Sportarten.“ Sie hätten es ebenso verdient, seien aber „eben nicht im Fokus der täglichen Berichterstattung“.

Mehr als 40.000 Fans werden insgesamt von Mittwoch bis Sonntag erwartet – bei freiem Eintritt.