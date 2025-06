Das sind die erfolgreichsten Schwestern der Sport-Geschichte

Für Dorina (27) und Ronja Klinger (25) läuft es derzeit wie geschmiert. Die Geschwister aus der Steiermark spielen in der Form ihres Lebens und standen am vergangenen Wochenende erstmals im Halbfinale eines Beachvolleyball-Turniers. Am Ende wurde es Platz vier in Ostrava (Tschechien) und damit das beste Ergebnis ihrer Karriere. Sie treten damit in die Fußstapfen anderer erfolgreicher Beachvolleyball-Schwestern: Doris (40) und Stefanie Schwaiger (38) wurden 2013 Europameisterinnen und im selben Jahr zur „Mannschaft des Jahres“ in Österreich gewählt.

In welchen anderen Sportarten haben Schwestern aufgetrumpft? Eine Liste ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Synchronschwimmen Seit Jahren schwimmen die in Griechenland geborenen Alexandri-Drillinge (27) für Österreich in der Weltspitze mit. Anna-Maria Alexandri schwimmt mit Eirini-Marina Alexandri im Duett – und das höchst erfolgreich. So holten sie 2022 die erste WM-Goldmedaille im Synchronschwimmen für Österreich, und diese Woche gab es EM-Gold in Funchal ebenso wie für Vasiliki-Pagona Alexandri, die im Solo zu Medaillen schwimmt. Tennis Venus Williams (44) und Serena (43) sind zweifellos die erfolgreichsten Sport-Schwestern der Geschichte. Viele Jahre lang dominierten die US-Amerikanerinnen die Weltrangliste und gewannen Turnier um Turnier. Venus gewann vier olympische Goldmedaillen und 7 Grand-Slam-Turniere im Einzel. Noch mehr abgeräumt hat Serena, die 23 Grand-Slam-Turniere gewann und damit die erfolgreichste Tennisspielerin der Geschichte ist.

Karolina und Kristyna Pliskova (33/CZE) sind Zwillingsschwestern. Karolina war Wimbledonsiegerin und Weltranglistenerste. Auch Kristina schaffte es in die Top 100. Wintersport Marlies Raich (44/ehemals Schild) ist mit 35 Siegen die erfolgreichste Slalomläuferin der Geschichte. Ihre jüngere Schwester Bernadette Schild (35) fuhr acht Mal auf ein Weltcup-Podest. Die Deutsche Maria Höfl-Riesch (40) holte dreimal Gold bei Olympia und gewann 2010/11 den Gesamtweltcup. Schwester Susanne Riesch (37) wurde in Weltcup-Torläufen zwei Mal Dritte.

Die Schweizerin Dominique Gisin (40) gewann 2014 in Sotschi Gold in der Abfahrt. Michelle Gisin (31) ist zweifache Olympiasiegerin in der Kombination. Bei den Olympischen Spielen 1964 in Innsbruck belegte die 18-jährige Marielle Goitschel (79) aus Frankreich im Slalom Rang zwei hinter ihrer älteren Schwester Christine Goitschel (80). Zwei Tage später revanchierte sich Marielle und siegte im RTL vor Christine. Manuela Riegler (50) gewann vier WM-Medaillen im Snowboarden und arbeitet derzeit als Medienbetreuerin beim ÖSV. Ihre ältere Schwester Claudia ist mit 51 Jahren immer noch aktiv. Fußball Kristie (34) und Sam Mewis (32) waren beide Stammspielerinnen in der US-Nationalmannschaft und bei Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften aktiv. Sam wurde im Jahr 2019 Weltmeisterin, gemeinsam holten sie 2021 in Tokio olympisches Bronze. Volleyball Monique und Angela Pavão (38) sind Zwillingsschwestern. Gemeinsam spielten sie in der brasilianischen Nationalmannschaft.