Was kommt nach dem letzten Wettkampf? Diese Frage beschäftigt Athletinnen und Athleten oft zu spät. Die Institution KADA – „Karriere danach“ – hat es sich zur Aufgabe gemacht, Spitzensportler und Spitzensportlerinnen in Österreich nicht erst nach, sondern auch schon während ihrer aktiven Laufbahn zu begleiten.

Sport und Ausbildung müssen sich nicht ausschließen, sagt der neue KADA-Präsident, Wolfgang Mayrhofer , der als WU-Professor seit Jahren zum Thema Karriere lehrt und zu Hause eine Olympia-Silbermedaille (Segeln, 1980) liegen hat. Mayrhofer ist im Februar Alexandra Meissnitzer an der Spitze der Institution nachgefolgt.

Gemeinsam mit Geschäftsführer Nik Berger sprach er im KURIER-Studio darüber, wie Aktive besser auf das Leben nach dem Spitzensport vorbereitet werden können. Zentral für den Wirtschaftsprofessor ist das Bewusstsein bei Sportlerinnen, Verbänden, aber auch der Öffentlichkeit: „Das sind meist junge Leute in einer formbaren, sensiblen Phase ihres Lebens, die wir in den Spitzensport lassen“, erinnert er.

Sie legen dann einen großen Teil ihrer Lebensenergie in den Sport. „Oft kommt dann nachher das böse Erwachen“, sagt der ehemalige Olympia-Segler. „Wir haben die verdammte Pflicht, Rahmenbedingungen zu schaffen, damit sie nach – und zum Teil schon während ihrer Laufbahn – gut vorbereitet für das sind, was sie später in ihrem beruflichen Leben tun.“