Showdown um den NBA-Titel

Dramatischer hätte das Finale in der NBA nicht verlaufen können: Die Best-of-seven-Serie geht in ein Entscheidungsspiel. Titelverteidiger Miami Heat besiegte in der Nacht auf Mittwoch die San Antonio Spurs in einem hochklassigen Spiel 103:100 nach Verlängerung und schaffte damit den 3:3-Ausgleich in der Serie. Damit kommt es am Donnerstag neuerlich in Miami zum Showdown um die Meistertrophäe der nordamerikanischen Basketball-Liga.

Miami verhinderte in Extremis, zum zweiten Mal in den letzten drei Jahren das Finale als Verlierer zu beenden. 5,2 Sekunden vor Schluss glich Ray Allen mit einem Dreipunktewurf zum 95:95 aus und brachte das Team in die Verlängerung. „Das war ein Wurf, den ich lange Zeit nicht vergessen werde“, sagte Matchwinner Allen.

Überragender Spieler der Partie war aber Miami-Superstar LeBron James. Dem 28-Jährigen, der ab Beginn der zweiten Halbzeit durchspielte, gelang mit 32 Punkten, zehn Rebounds und elf Assists ein Triple-Double. James erhob das Spiel hernach gar zum Größten, was er bisher erlebt hat. „Das war mit Abstand das beste Spiel, an dem ich je teilgenommen habe. Ich bin froh, dabei gewesen zu sein.“