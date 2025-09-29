Kaiserliche PS: Starkes Comeback von Wien in Global Champions Tour

Malerisches Ambiente, tolle Stimmung auf den täglich ausverkauften Tribünen und ausgezeichnete Bedingungen für Pferde und Sportler - das Comeback der weltbesten Springreiter in Wien hat Fans und Reiter begeistert. "Wien präsentiert sich aus Reitersicht als Weltstadt", lobte Österreichs Top-Reiter Max Kühner das Turnier der Global Champions Tour (GCT) im Ehrenhof von Schloss Schönbrunn.

Die Reiterinnen und Reiter genossen zudem lautstarke Unterstützung der gesamt mehr als 10.000 Zuschauer. "Am meisten überrascht hat mich die Stimmung im Publikum und wie sehr die Zuschauer unseren Sport offensichtlich lieben", sagte Kühner. Dass selbst der Freitag ausverkauft war, ist nicht selbstverständlich auf der Tour. Auch Regenschauer und ausgebliebene Heimsiege bei den großen Springen taten der Stimmung keinen Abbruch.

Organisatorin Sonja Klima will künftig auch die Dressur ins Programm aufnehmen. Nach neun Jahren Pause hat die lukrativste Serie im Springreiten wieder in Wien Station gemacht, erstmals in Schönbrunn. Die Premiere ist gelungen. "Das Turnier hat meine Erwartungen übertroffen. Das Ambiente ist einmalig: so nah am Schloss zu reiten, im Schlossgarten abzureiten mit Blick auf die Gloriette, durchs Schloss durchzureiten, einfach einmalig", resümierte Katharina Rhomberg.

Zwischen 2012 und 2016 hatte die Tour auf dem Rathausplatz, in der Krieau und in Ebreichsdorf gastiert, das UNESCO-Weltkulturerbe Schönbrunn toppte die bisherigen Veranstaltungsplätze. Die Pferde waren in weitläufigen Boxen und quasi im Garten untergebracht. "Das Wichtigste war, dass sich die Pferde und die Reiter hier wohlfühlen, dass der Boden passt, dass die Boxen passen. Es ist wirklich ein schöner Platz für die Tiere, weil sie kommen heraus und sind im Grünen, nicht am Asphalt, wie damals am Rathausplatz", erklärte Klima.

Dressur soll eingebunden werden

Nächstes Jahr gastiert das Turnier laut GCT von 25. bis 27. September wieder in Schönbrunn, Tickets sind bereits erhältlich. Dann wird vielleicht auch ein Dressurbewerb zu sehen sein. Lust darauf machte am Samstag die achtfache Olympiasiegerin Isabell Werth, die mit einer Dressur-Kür für Begeisterung sorgte. "Dressur ist ein Thema, ich hoffe sehr, dass wir gemeinsam in die Zukunft gehen. Wir haben ja gesehen, wie das österreichische Publikum auf Isabell Werth reagiert hat. Als sie hier hereingeritten ist, da kommen einem wirklich die Tränen", sagte Klima. Abzuklären gilt der Wunsch natürlich mit der Global Champions Tour.