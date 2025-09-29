Huf’ aufs Herz: Wien, die Stadt der Pferdestärken

Man kann nicht oft genug darauf herumreiten, darf es immer wieder betonen. Aber Wien ist ein Königreich für ein Pferd. Das gilt sicher für die Fiaker, aber insbesondere für die Pferdesportler. Mit der Longines Global Champions Tour in Schönbrunn wurden neuerlich Maßstäbe gesetzt. In einem wunderbaren Ambiente ging das Event am Sonntag zu Ende, der Kaiser hätt’ gesagt: „Es hat mich sehr gefreut.“ Dort, wo der ehrwürdige Franz Joseph mit seiner Sisi spazierte, setzten Pferderl majestätische Duftmarken. Ein Kaiserreich für Vierbeiner.

Das Glück der Erde lag in Wien schon oft auf dem Rücken der Pferde. Huf’ aufs Herz: Großartig waren die Bewerbe auf dem Rathausplatz oder im Prater. Vielleicht wird ja der Ring einmal umfunktioniert in eine Rennbahn. Und damit zurück zu den Wurzeln geritten – lange, bevor es Autos gab.