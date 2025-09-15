Broken dreams, broken Rackets: Tennis-Vorbilder der bisserl anderen Art

Wenn man als Journalist mit dem Tennis-Team mitfährt, das neuerdings liebenswerterweise „KURIER Austria Davis Cup Team“ heißt und obendrein noch erfolgreich ist, erinnert man sich an seine eigenen Versuche in dieser Weltsportart. Man wird ja als Tennis-Experte (manche nennen mich tatsächlich so, kein Schmäh) oft gefragt, wie ich die Vorhand eben geschlagen hätte.

Oder ob ich den Volley als Halfvolley gespielt hätte. Wäre ich auf den Plätzen gestanden, wäre beides ein Luftloch geworden. Freilich hatte auch ich meine Vorbilder, die ich nachahmte. Ich stöhnte und schrie beispielsweise wie Thomas Muster, konnte schimpfen wie John McEnroe oder Schläger werfen wie Crazy Daniel Köllerer (ja, der war auch mal Tennisspieler). Bei der Rückhand von Dominic Thiem hätte ich mir wohl den Arm gebrochen, ebenso bei Musters Vorhand. Aber die Begeisterung ist da, auch wenn man vieles zwar gerne, aber nichts gut macht. Aber als Tennisfan hat man die Stars zumindest im Kopf. Auch wenn es eine andere Sportart ist, wenn ich sie ausübe.