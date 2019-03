Social Media: Doping und Skispringen bewegen mehr als Kitz

Die Wintersportsaison geht zu Ende, und stärker als früher kämpfen einzelne Sportarten wie Events auch um Aufmerksamkeit in Social Media. Unübertroffen ist heuer aber ein Thema, das nicht beworben wurde: Doping.

Dem KURIER liegt eine Auswertung des Medienbeobachters META Communication International vor. Knapp 81.000 Nennungen wurden zwischen den Hahnenkammrennen Ende Jänner und der WM der Nordischen in Seefeld Anfang März analysiert. Dominierend sind im Social Web Facebook, Instagram und Twitter, ausgewertet wurde mit speziellen Monitoring-Tools alles, was öffentlich einsehbar ist.

Seefeld im Fokus

Mit großem Abstand an der Spitze liegen die Doping-Razzia in Seefeld und die Berichterstattung in den Tagen danach.