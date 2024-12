Skispringen: Pinkelnig zum Auftakt der "Two Nights Tour" Dritte

Skispringerin Eva Pinkelnig hat zum Auftakt der "Two Nights Tour" in Garmisch-Partenkirchen Rang drei belegt. Die Vorarlbergerin verbuchte am Dienstag zum Jahresausklang ihren ersten Stockerlplatz in dieser Saison samt Schanzenrekord. Auf die slowenische Siegerin Nika Prevc (275,8 Punkte) fehlten Pinkelnig 16,5 Zähler, Rang zwei ging an die Norwegerin Eirin Maria Kvandal (-7,2). In die Top 10 schafften es auch Lisa Eder als Siebente und Jacqueline Seifriedsberger als Neunte.

Pinkelnig zeigte im 30er-Feld samt K.o.-Format zwei starke Sprünge über 134 und 137,5 m, wobei Letzteres Schanzenrekord bedeutete. Dadurch verbesserte sich die 36-Jährige von Rang fünf aufs Podest. Eder bilanzierte mit Sprüngen über 127,5 und 132,5 m, während sich Seifriedsberger nach einem misslungenen ersten Satz (119 m) mit 133,5 m vom zwölften auf den neunten Platz verbesserte.