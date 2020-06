WM-Kombi: Silber und Bronze für ÖSV-Damen

Die Österreicherinnen hatten in der Abfahrt jedenfalls ihre Arbeit mit vorzüglichen Noten erledigt. Anna Fenninger als Dritte hinter Maze und Gut, Nicole Hosp als Vierte, und nicht zuletzt Michaela Kirchgasser, die als Achte "die Abfahrt meines Lebens" gezeigt hatte und nur zwei Hundertstelsekunden länger brauchte als Lindsey Vonn, die Siebente. "Mir hat der Didier Cuche letztes Jahr gesagt: ,Du musst nur einmal Mut haben.‘ Und den habe ich heute gehabt."

Nur Kathrin Zettel, die Elfte, kam auf der überraschend eisigen und unruhigen Raptor-Piste nicht ganz an ihre Trainingsleistungen heran: "Ich habe versucht, mehr zu riskieren, einmal ist es spitz geworden. Aber die anderen sind ja auch keine Waschlappen."

Im Slalom setzte sich die Göstlingerin zunächst einmal an die Spitze. Michaela Kirchgasser legte noch eins drauf: Acht Zehntelsekunden nahm sie ihrer Teamkollegin ab – Laufbestzeit! "Mehr hab’ ich nicht rausholen können. Ich hab’ alles gegeben", sagte die Filzmooserin. Nächste Österreicherin, nächste Führende: Nicole Hosp setzte sich um 13 Hundertstel vor ihre Kollegin.

Anna Fenninger, die nur am Sonntag und Montag die kurzen Slalomskier anschnallte, komplettierte die österreichische Vierfach-Zwischenführung als Dritte. Lara Gut konnte erwartungsgemäß nicht Schritt halten, und wie von den Österreicherinnen befürchtet, leistete sich Tina Maze keinen Ausrutscher. Die Zwischenbilanz der Slowenin: Zwei Mal Gold, einmal Silber – am Donnerstag folgt ihre Spezialdisziplin Riesenslalom, in der sich auch Anna Fenninger am wohlsten fühlt.

Nicole Hosp und Michaela Kirchgasser aber freuten sich auch so wie die Schneeköniginnen über ihre Medaillen und lagen einander in den Armen. Für die Tirolerin war es die Wiederholung ihres Olympia-Ergebnisses von Sotschi, für die Salzburgerin überhaupt die erste WM-Medaille in der Kombination. Und das österreichische Team hält nun nach sechs Bewerben schon bei sechs Medaillen – und fünf vierten Plätzen.

Und Lindsey Vonn? Sie musste einmal mehr ohne die ersehnte zweite Medaille die 26 Kilometer von Beaver Creek nach Vail heimfahren: Nach Platz acht in der Abfahrt schied sie im Slalom aus.

(aus Vail/ Beaver Creek)