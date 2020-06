Ein historischer Tag zum Vergessen

Ein Kalifornier machte am Samstag mit der Silbermedaille nicht nur sich selbst eine Freude, sondern auch den zahlreichen Ski-Fans, die wieder an die WM-Strecke gepilgert waren. "Das ist der beste Moment meines Lebens", sagte Travis Ganong, der schon im Dezember in Santa Caterina im Weltcup gewonnen hatte. "Im Moment fühlt sich das alles noch ziemlich surreal an", sagte der entspannte der 26-Jährige mit der schwarzen Schirmkappe. "Gebt mir ein paar Momente, um das zu realisieren."

Ganong bescherte den Gastgebern die ersehnte zweite Medaille nach Bronze von Lindsey Vonn (Super-G). "Der Druck ist so groß vor Heimpublikum, meinen Freunden und der Familie", gab der Vizeweltmeister zu. "Ich bin heute Früh aufgewacht und habe mich so unter Druck gefühlt. Ich konnte nicht wirklich schlafen, aber dann habe ich mir gedacht: Okay, ich habe so hart trainiert in den letzten Jahren, ich liebe es Ski zu fahren. Let’s go out and have some fun!" Und Spaß schien Ganong dann auch zu haben auf der Birds of Prey. Trotz der 20.000 Fans, die ihn entlang der Strecke anfeuerten, behielt er die Nerven.

Bereits bei den Olympischen Spielen in Sotschi hatte Ganong aufgezeigt, als er in der Abfahrt Fünfter wurde. "Ich war so nah dran bei Olympia. Da ist mir klar geworden, dass ich bereit bin für eine Medaille", erzählt der Kalifornier, der versucht hatte, den Druck auszublenden. "Du musst es einfach halten und darfst dich nicht zu sehr auf das große Ganze konzentrieren oder auf das Ergebnis." Er habe einfach versucht, alles nicht ganz so ernst zu nehmen. Scheinbar genau das richtige Rezept.