Hirschers Kampfansage an Ligety

Auf diesem Berg steht riesengroß Ted Ligety drauf", hatte Marcel Hirscher vor dem olympischen Riesenslalom der Spiele von Sotschi gesagt. Am Ende wurde der Salzburger in seinem ersten Bewerb in Russland Vierter.

Ein Jahr später und einen Kontinent weiter sieht der 25-Jährige zwar immer noch im Amerikaner den Favoriten für das vorletzte Herren-Rennen am Freitag (18 bzw. 22.15 Uhr MEZ), doch Marcel Hirscher hat Ligety bei dieser WM zwei Goldmedaillen voraus und nennt eine entsprechende Mischung aus Leichtigkeit und Selbstbewusstsein sein eigen. Außerdem, so erklärt der Salzburger nicht ohne Freude, werde der Hang im oberen Teil noch gewässert, und damit kommt der Untergrund dann schon eher seiner eisigen Idealvorstellung nahe als noch im Kombi-Slalom (in dem er übrigens die Bestzeit erreicht hat). Jedoch: Die letzten vier Riesenslaloms von Beaver Creek hat Ligety gewonnen, Hirscher war einmal – am 4. Dezember 2011 – erfolgreich.