Super-G: Drei Routiniers und eine Debütantin

Eine große Überraschung soll es werden. So wird es in der Ankündigung der WM-Eröffnungsfeier, die am Montag um 19 Uhr Ortszeit in Vail stattfinden wird (3 Uhr MEZ), geheimnisvoll versprochen. "Herzerwärmende Ansprachen und unerwartete Akzente" könne man sich von der einstündigen Zeremonie erwarten. Klingt nach Hollywood in den Bergen zur offiziellen Eröffnung der großen Medaillen-Show.

Die ersten WM-Entscheidungen sind freilich längst gefallen, bevor die Damen mit dem Super-G am Dienstag die rasante Jagdsaison im Schnee von Colorado eröffnen: jene über die Teilnehmerinnen im Auftaktbewerb. Anna Fenninger, Elisabeth Görgl, Nicole Hosp und Cornelia Hütter bilden das rot-weiß-rote Quartett, das sich wohl vor allem eines wünscht: keine Wiederholung des Einstandes bei der Heim-WM 2013 in Schladming. Als Neunte war damals Andrea Fischbacher die beste Österreicherin in jenem durchwachsenen Rennen, bei dem sich US-Star Lindsey Vonn so folgenschwer verletzten sollte. Aber das ist längst Schnee von gestern.

Am Dienstag dürfen sich die ÖSV-Damen berechtigte Chancen auf die Siegerehrung ausrechnen – auf Teil 2 der US-Bühnenshow quasi.