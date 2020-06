Ein Quartett mit großen Hoffnungen

Die Kärntnerin, in ihrer Jugend landestypisch in Sachen Eishockey und später als Fußballerin im Mittelfeld des SV Spittal/ Drau unterwegs (was in einem Kreuzbandriss und dem Ende der Kickerei mündete), ist die Außenseiterin und war am Donnerstag vor allem als Seelentrösterin ihrer Zimmerkollegin Eva-Maria Brem gefordert. "Vor allem waren wir froh, dass ihr bei ihrem Ausfall im Riesenslalom nichts passiert ist", sagt die 25-Jährige. Auf ihren Fanclub muss sie aufgrund der späten Nominierung in den USA verzichten, "aber das ist vielleicht auch besser so, sonst hätten die sich nicht nur die Leiberln, sondern womöglich auch die Hosen ausgezogen."

Zuletzt war die Dauerkandidatin für die seltsamsten Abflüge aus Slalomkursen konstanter unterwegs, für Medaillen dürfte sie freilich nicht infrage kommen.

Ganz anders Kathrin Zettel, in diesem Winter die Beständigste der ÖSV-Torläuferinnen. Wäre da nur nicht diese Verkühlung, die die Niederösterreicherin seit eineinhalb Wochen nicht loswird. "Es ist nicht schön, wenn du am Morgen schon stark hustest, ich hab’ mich dann reingesteigert und hab’ aus diesem negativen Gefühl nicht mehr rausgefunden." Die Nasennebenhöhlen sind entzündet, die trockene Luft im Zimmer wird mit nassen Handtüchern bekämpft, "der Luftbefeuchter ist in der Nacht zu laut", sagt Zettel, die immerhin derzeit keine Schmerzmittel für ihre Hüfte braucht: "Wegen der Verkühlung werd’ ich mit Entzündungshemmern vollgestopft."

Nicole Hosp strebt die 13. Medaille ihrer Karriere bei Großereignissen an, damit würde sie Annemarie Moser-Pröll hinter sich lassen und selbst Österreichs erfolgreichste Ski-Dame werden. "Natürlich ist das ein Mega-Ansporn", sagt die Tirolerin, "und ich hab’ – glaub’ ich – gute Chancen. Aber es wird auf diesem Hang und bei diesem Schnee sicher sehr knapp."