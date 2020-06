Auf den Spuren von Lindsey Vonn

Als der neue Lebensraum für die kommenden zwei Tage endlich erreicht ist, sind sieben Stunden seit dem Hoppala auf der Piste vergangen. Die Schmerzmittel fangen an zu wirken, die Erinnerung an den Versuch, selbstständig die Toilette zu besuchen, ist fast verloschen.

Schön ist es hier im zweiten Stock des Krankenhauses. Fast ein Hotel. Manche Zimmer dürfen Suiten heißen. Auch Pepi Gramshammer, dem Exil-Österreicher und Betreiber des Ö-Hauses, ist eine gewidmet. Mittlerweile ist es dunkel vor dem Fenster, wo die riesige US-Flagge regungslos am Mast baumelt.

"Was würden Sie denn gerne essen?", fragt Lily. Die Nachtschwester in der mintgrünen OP-Hose reicht die Speisekarte. Allein zehn verschiedene Sandwiches sind darauf zu finden. "Der Lachs ist amazing!", ruft Evette von der anderen Seite des Trennvorhangs. "Sie haben so ein Glück, dass Sie hier sind", sagt die ältere Dame mit der Schulterverletzung.

Sie ist eine der wenigen, die sich nicht beim Skifahren wehgetan hat.

Ondrej Bank war an diesem Mittwoch übrigens zum vorerst letzten Mal im Vail Valley Medical Center. Gut, im Moment gibt es für uns auch wirklich Wichtigeres als ein Interview mit dem in der Kombi-Abfahrt so schwer gestürzten Mann aus Tschechien.