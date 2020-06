"Abartig spannender" Teambewerb gewinnt Fans

Abartig spannend." Mit diesen Worten beschrieb Marcel Hirscher den Teambewerb, der am Dienstag in Vail stattfand. "Das war so arg, wie ich da unten gestanden bin und gewartet habe", erzählte der 25-jährige Salzburger noch ganz begeistert. Christoph Nösig war der vierte und letzte Österreicher, der den Parallel-Kurs bewältigen musste. Im Duell mit dem Kanadier Trevor Philp setzte er sich durch – 3:1 im Finale, die vierte Goldmedaille für Österreich. Marcel Hirscher, Michaela Kirchgasser und Eva-Maria Brem lagen einander in den Armen.

Und natürlich gesellte sich Christoph Nösig dazu, der sich vom Druck, als Letzter starten zu müssen, nicht beeindrucken ließ. "Ich habe oben gewusst, wie es steht. Ein bisserl Druck war das schon", sagte der 29-jährige Tiroler, der sich in der teaminternen Qualifikation vor dem Bewerb gegen Philipp Schörghofer durchgesetzt hatte. "Aber dann habe ich mir gedacht, dass das ein Rennen wie jedes andere ist. Weltmeister – das ist genial."

Auch die Zuschauer auf der voll besetzten Tribüne und am Streckenrand schienen Gefallen an den K.-o.-Duellen zu finden. Die Stimmung war ausgelassen, obwohl sich Gastgeber USA schon im Viertelfinale gegen den späteren Bronzemedaillen-Gewinner Schweden verabschieden musste. Für eine noch größere Überraschung sorgten aber Felix Neureuther und Kollegen: Das deutsche Team schied bereits in der ersten Runde gegen den späteren Silbermedaillen-Gewinner Kanada aus. "Da hat man gesehen, wie schnell man draußen sein kann", sagte Michaela Kirchgasser.