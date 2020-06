Ski-Exoten: Wie von einer anderen Welt

Olympische Komitee

Er ist inzwischen oft in seiner Heimat: Er berät das Nationale, bei den Winterspielen 2018 will man in drei Sportarten antreten, natürlich mit, und auch den Sommersport forcieren. Und den Tourismus will er aufbauen. Nach wie vor an der Seite des 52-jährigen, inzwischen dreifachen Großvaters ist sein Freund, Mentor und TrainerThierry, ein Cousin der früheren französischen Skirennläuferin. "Ich will der Welt mein persönliches Bild vonvermitteln", sagt, "und ich will den Menschen die Werte des Sports vermitteln. Egal, was passiert, Sportler stehen wieder auf. Und sie respektieren einander."

Jean-Pierre Roy ist inzwischen ein Star: Felix Neureuther hat ihn schon um ein gemeinsames Selfie gebeten (!), und Ted Ligety hat überlegt: "Also ich bin jetzt 30, und du fährst immer noch WM und hast drei Enkel..." Roy will gerade noch sagen, dass er am Mittwoch eine Pressekonferenz mit dem Jamaikaner Michael Williams gibt, doch dann muss er schon mit 15 kroatischen Fans wieder auf der Medal Plaza posieren. Als er fertig ist, sagt er: "Ich habe Angst." Wovor? "Vor den eisigen Pisten." Viel Zeit ist dem Vielbeschäftigten nicht fürs Training geblieben, "aber heute, heute war er echt gut", sagt Thierry Montillet.