Max Franz Schnellster im zweiten Gröden-Abfahrtstraining

Gröden-Liebhaber

Am Vortag war der Österreicher schon Zweiter gewesen, geschlagen nur von dem US-Amerikaner Travis Ganong. "Gestern war es eine feine Fahrt. Ich habe keinen Wackler gehabt, habe es sehr gut getroffen", rekapitulierte Franz. "Heute ist es vom Geplanten nicht ganz so aufgegangen, wie ich vorgehabt habe, aber war sehr schnell."

Mit Mayer (+0,99), Kriechmayr (1,15) und Christian Walder (1,20) als Achtem klassierten sich drei weitere ÖSV-Vertreter unter den Top Ten. Ganong (1,11) kam auf Platz sechs, der Norweger Aksel Lund Svindal (1,21) reihte sich als Neunter ein.

Franz hat neben dem Sieg in der Abfahrt 2016 zwei weitere Podestplätze aus Gröden in seiner Ergebnisliste stehen. Im Vorjahr war er Zweiter im Super-G und Dritter in der Abfahrt. "Ich mag Gröden ganz gern", sagte er. Dabei hat er sein erstes Rendezvous mit den Kamelbuckeln noch unliebsam in Erinnerung. "Da habe ich gleich einmal einen Salto gemacht."

Mittlerweile dürfte Franz für die vielen Wellen und Sprünge auf der Saslong ein besonderes Gespür entwickelt haben, das jetzt aktuell noch mehr zum Tragen kommt. Schließlich reiste der Abfahrts-WM-Dritte 2017 mit dem Selbstvertrauen eines zweifachen Saisonsieger aus Nordamerika an.