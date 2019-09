Skandal bei der WM: Der U-23-"Sieger" ließ sich ziehen

Nils Eekhoff hätte sich seine Aktion in Zeiten von GPS-Trackern vielleicht etwas besser überlegen sollen: 128,5 Kilometer waren am Freitag im Straßenrennen der U-23-Herren noch zu fahren, als der junge Niederländer zu Boden ging. Anschließend ließ sich 2017er-Sieger der Nachwuchswertung von Paris-Roubaix von einem Betreuerauto zurück zur Spitzengruppe ziehen, am Ende gewann er den Zielsprint im englischen Harrogate ( Yorkshire).

"Es ist ein tolles Gefühl", diktierte der vermeintliche Sieger, "ich kann es noch gar nicht glauben." Daran tat er gut: Eine Viertelstunde später ließen die Veranstalter verlauten, die Ergebnisse würden noch untersucht. Wenig später verließ Eekhoff unter Tränen das Zielgelände. Anhand der GPS-Daten hatten die Kommissäre des Radsport-Weltverbandes UCI den Niederländer als Betrüger überführt; sein Transponder hatte Geschwindigkeiten übermittelt, die viel zu hoch waren, als dass sie Eekhoff hätte alleine mit dem Rad erreichen können.

Straßenrennen Herren, U 23 ( Doncaster-Harrogate, 173 km): 1. Battistella (ITA) 3:53:23, 2. Bissegger (SUI), 3. Pidcock (GBR) alle gl. Zeit, 46. Wildauer +7:44, 60. Gamper +12:42, 68. Kolb gl. Zeit. Aufgegeben: Kolb (alle AUT). - Juniorinnen (86 km): 1. Jastrab ( USA) 2:08:00, 2. De Wilde (BEL), 3. Nooijen ( NED) alle gl. Zeit. Keine Österreicherin am Start.