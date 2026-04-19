Sinja Kraus verpasste ihren zweiten WTA-Titel und ihren 15. Turniersieg insgesamt. Die 23-jährige Wienerin verlor das Endspiel des WTA125-Challengers im portugiesischen Oeiras gegen die Polin Maja Chwalinska 1:6, 3:6. Dank ihres Finaleinzugs darf sich die Wienerin aber immerhin über Platz 104 freuen – mit einem Titelgewinn wäre sie in die Top 100 zurückgekehrt. Die Vorarlbergerin Julia Grabher hingegen wird aus den Top 100 fallen, dort werden mit Anastasia Potapowa und Lilli Tagger zwei ÖTV-Spielerinnen geführt.

Die Männer spielten am selben Ort ein Challenger und da gab es einen österreichischen Sieger. Der Wiener Neil Oberleitner sicherte sich mit dem Inder Sriram Balaji nach einem 6:7-6:4-11:9-Erfolg über das Duo Nicolas Barrientos/Ariel Behar (COL/URU) den Siegerscheck. Der von Alexander Peya trainierte Oberleitner wird im heutigen Ranking mit Platz 61 seine bisher beste Platzierung einnehmen.

Sebastian Ofner schlägt demnächst auf höherer Ebene auf. Der Steirer, der zuletzt wieder von Steve Rettl gecoacht wurde, rutschte gerade noch in den Hauptbewerb des ATP-1.000-Turniers in Madrid. Möglich gemacht haben dies zwei prominente Absagen: Carlos Alcaraz plagt noch eine Handgelenksverletzung und fehlt wie im Vorjahr. Und Novak Djokovic sagte wegen einer Schulterverletzung ab.

Im Vorjahr setzte sich im Endspiel der Norweger Casper Ruud gegen den Briten Jack Draper durch.