Simone Biles nach 13. WM-Titel alleinige Rekordhalterin

Zuvor hatte Mehrkampf-Weltmeister Artur Dalalojan aus Russland mit 14,900 Punkten am Boden den dreimaligen Champion Kenzo Shirai aus Japan entthront. Am Stufenbarren musste sich Biles anschließend jedoch mit Silber begnügen. Der Sieg ging an die 18-jährige Europameisterin Nina Derwael, die sich mit 15,200 Punkten klar vor der Rekordweltmeisterin (14,700) durchsetzte und damit die erste WM-Goldmedaille für Belgien in der 115-jährigen Geschichte der Turn-WM gewann.