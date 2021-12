Simon Bucher schwamm bei WM auf Platz sieben

Der 21-Jährige krönte seinen heurigen Aufstieg mit der Finalteilnahme bei den Titelkämpfen in Abu Dhabi, in 49,82 Sek. verpasste er seinen am Vortag im Semifinale fixierten OSV-Rekord um 0,12 Sek. Eine knappe Stunde davor war sein Landsmann Bernhard Reitshammer in 52,03 Sek. in den Endlauf über 100 m Lagen eingezogen. Der Kärntner Heiko Gigler (52,21) schied als Zehnter aus.

Bucher war es im Finale sehr schnell angegangen, bei der 50-m-Durchgangsmarke verbesserte er seinen österreichischen Rekord in 22,70 Sek. um 0,14 Sek. Die Bronzemedaille verfehlte er schließlich um 0,61 Sek.