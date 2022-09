Silber nach Gold bei der Junioren-WM für Schwimmer Luka Mladenovic

Luka Mladenovic schwamm in der Nacht auf Samstag bei der Junioren-WM in Lima erneut auf das Siegespodest. Der 18-jährige Salzburger holt nach seiner Goldmedaille über 100 Brust noch JWM-Silber über 200 Brust. 2:12,94 sind nicht nur persönliche Bestzeit, sondern auch Junioren Saisonbestmarke über seine Lieblingsdisziplin. Mladenovic ist damit auch schnellster Europäer 2022 in seiner Altersklasse, schneller als der Junioren-Europameister bei seinem Sieg in Bukarest. JWM-Gold ging in Lima an den Japaner Asahi Kawashima (2:12,61). Mark Horvath belegte über 50 Schmetterling im Semifinale mit 24,96 Rang 16.



„Ich freue mich irrsinnig über diese Medaille. Nach Gold über 100 jetzt auch noch Silber über 200 zu holen ist echt super. Hier Weltmeister und Vize-Weltmeister zu werden, das hätte ich vorher wirklich nicht geglaubt. Es war eine super Leistung und ich bin total happy. Jetzt noch die 50 zum Abschluss. Vielleicht gelingt mir da auch nochmal eine Spitzen-Zeit.“