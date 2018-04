Sieger des Boston-Marathons wird nun ein Profi

Er hat keinen Sponsor und muss sein Training mit einem Vollzeitjob vereinbaren - trotzdem hat der Japaner Yuki Kawauchi am Montag überraschend den Boston-Marathon gewonnen. Der 31-Jährige kündigte nun am Donnerstag nach der Rückkehr in seine Heimat an, dass er seinen Job an einer Volksschule in Saitama in einem Jahr aufgeben werde, um sich ganz seinem Sport zu widmen.

"Wenn ich nicht meine Lebenswelt ändere, kann ich nicht mein Bestes geben", betonte Kawauchi nach seiner Landung auf dem Flughafen Tokio-Narita vor Journalisten. Dank der 150.000 Dollar (121.000 Euro) Preisgeld vom Boston-Marathon könne er nun drei bis vier Jahre mit der Arbeit aussetzen. Damit bekomme er die Chance, "mit den Besten zu konkurrieren" und seine persönliche Bestzeit von 2:08:14 Stunden zu unterbieten.