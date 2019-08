Sieg gegen Cilic: Thiem steht im Montreal-Viertelfinale

Österreichs Tennis-Star Dominic Thiem steht im Viertelfinale des mit 5,7 Millionen US-Dollar dotierten ATP-Masters-1000-Turniers in Montreal. Der 25-jährige Niederösterreicher besiegte am Donnerstagnachmittag (Ortszeit) den Kroaten Marin Cilic 7:6(7),6:4. Nächster Gegner des Weltranglistenvierten ist der als Nummer acht gesetzte Russe Daniil Medwedew, der Cristian Garin ebenfalls in zwei Sätzen besiegte.