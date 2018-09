Shaquem Griffin: Der erste NFL-Profi mit nur einer Hand

Amputation

Wegen eines Geburtsschadens litt Shaquem schon früh unter starken Schmerzen in der linken Hand. Als Vierjähriger wollte er sich seine Finger mit einem Küchenmesser abtrennen, seine Mutter rief den Arzt an, am nächsten Tag wurde Griffin die Hand amputiert. Trotz seiner Behinderung hielt er immer an seinem großen Ziel vom Football-Profi fest, die Brüder schlossen einen Pakt. Entweder schaffen es beide - oder keiner.

"Menschen sagen, dass 'ein Traum wahr wird' - wir können das wirklich sagen, und es nicht nur ein Spruch. Es ist etwas, dass wir niemals erwartet hätten", berichtete der eine Minute ältere Shaquill vor dem Saisonstart. "Es ist verrückt, wie es passiert ist, wie die ganze Reise abgelaufen ist. Es ist ein Segen, dass wir als Teamkollegen zusammen in die Saison gehen."

Shaquill schaffte es schon vergangene Saison in die NFL. Shaquem überzeugte beim Auswahlverfahren "Combine" für die Neulinge, stellte dabei die schnellste, veröffentlichte Sprintzeit eines Linebackers auf und wurde in der fünften Draft-Runde ausgewählt. Und durch eine Verletzung des regulären Starters auf seiner Position schaffte es der 23-Jährige zum Auftakt sogar in die Anfangsformation.