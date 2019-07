Serena Williams: Noch ein Schritt für die Ewigkeit

Zieht man die Profi-Tour in Betracht, ist es Williams, die auf lange Jahre zurückblicken kann. Jetzt ist sie die älteste Finalistin bei einem Grand Slam in 51 Jahren

Profi-Tennis, das Finale steigt 75 Tage vor ihrem 38. Geburtstag. „Ich hätte das definitiv vor einem Monat nicht vorhergesagt, aber hier bin ich“, sagte die ehemalige Nummer eins. Bei den French Open hatte Williams in der dritten Runde gegen ihre relativ unbekannte US-Kollegin Sofia Kenin in zwei Sätzen verloren. Im Frühjahr war sie wegen Knieschmerzen und einer Viruserkrankung kaum angetreten oder hatte aufgegeben. Immerhin bestritt sie nicht einmal ein Drittel so viele Matches wie Halep. So hatte ihr nun auch das Mixed mit Lokal-Hero Andy Murray geholfen, in Form zu kommen. „Sie ist nun seit drei Wochen schmerzfrei“, sagte ihr Trainer Patrick Mouratoglou.

Eines ist Williams noch nicht gelungen: Als Mutter (seit 1. September 2017) einen Titel zu holen. Zweimal hatte sie im Vorjahr die Final-Chance. In Wimbledon war die Deutsche Angelique Kerber zu stark für Williams, bei den US Open die Japanerin Naomi Osaka.