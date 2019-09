Sensation: Maria Scharapowa schlägt in Linz auf

Maria Scharapowa war Weltranglistenerste und gehört zu den wenigen Tennisspielerinnen, die alle vier Grand-Slam-Turniere zumindest einmal gewonnen haben. Ab 6. Oktober wird die 32-jährige Russin beim WTA-Turnier in Linz aufschlagen.

„Ich habe viele großartige Erinnerungen an das Turnier in Linz", sagte Scharapowa, die vor 13 Jahren das Turnier gewonnen hat. "Ich bin diesem Turnier und den Sponsoren sehr dankbar und schon sehr aufgeregt, wieder in Linz zu spielen."