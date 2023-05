Senna-Rennwagen wurde in Melbourne in den 57. Stock gehoben

Der Mann hinter dem verrĂŒckten Stunt war der 34-jĂ€hrige australische GeschĂ€ftsmann Adrian Portelli. Portelli, ein Autoliebhaber, der die LMCT+ Group leitet, hat gerade das Penthouse im Sapphire-GebĂ€ude fĂŒr 39 Millionen Dollar gekauft. „Es ist ein Rennwagen, also kann man ihn nicht auf der Straße zulassen, also stand er nur in einer Fabrik, also dachte ich, ich könnte ihm genauso gut den Titel geben, den er verdient“, sagte er gegenĂŒber Nine News.

Besonderes Auto

Der Senna ist natĂŒrlich viel mehr als nur ein SchmuckstĂŒck. Dieser 2-Millionen-Dollar-Supersportwagen (3 Millionen australische Dollar) ist eines von nur 75 Exemplaren weltweit. Angetrieben wird er von einem 4,0-Liter-Twin-Turbo-V8, der 813 PS leistet und 2.200 Pfund Abtrieb erzeugt.