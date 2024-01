Selina Egle und Lara Kipp rasen im Eiskanal zu WM-Gold

Selina Egle und Lara Kipp haben im Frauen-Doppelsitzer der Kunstbahnrodel-WM in Altenberg die Goldmedaille gewonnen und damit erstmals bei Weltmeisterschaften triumphiert. Die 21-jährigen Tirolerinnen setzten sich am Samstag in Deutschland vor Anda Upite/Zane Kaluma (+0,050 Sek.) aus Lettland und den US-Amerikanerinnen Chevonne Forgan/Sophia Kirkby (+0,136) durch. Im Vorjahr hatte sich das ÖRV-Duo bei der WM in Oberhof noch Silber gesichert.

Nach David Gleirscher im Einzel-Sprint am Freitag war es die zweite Goldene für den ÖRV, der im Medaillenspiegel mit insgesamt vier Medaillen in vier Bewerben die Führung übernahm.