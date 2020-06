Seisenbacher: "Auszuschließen ist nichts"

Das klingt professioneller als so manches im österreichischen Sport.

Ich will Österreich jetzt ganz sicher nicht kritisieren; das wäre zu billig. Nur so viel: Wir sind manchmal halt ein bisserl zu gemütlich.

Eine österreichische Option kommt nicht in Frage?

Von mir aus immer ... aber: Liegt es an mir?

Vor Beginn der Spiele haben Sie mir zwei andere Namen als Medaillenhoffnungen genannt. Jetzt hat das zwanzigjährige Team-Baby gewonnen.

Ist doch schön, oder? Welche Geschichten der Sport so schreibt! Der hat sich erst ein paar Wochen vor Olympia als Letzter qualifiziert, war nur Dritter der georgischen Meisterschaften. Den haben wir alle nicht auf der Rechnung gehabt. Der Stärkste im Team in seiner Klasse hat wegen einer Langzeitverletzung absagen müssen.

Haben Sie noch andere heiße Eisen im Feuer?

Ja. Aber an den anderen Tagen ist es noch nicht so gut gegangen. In der 90er-Klasse haben wir aber den regierenden Europameister am Start.