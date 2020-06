Segeln: Viel Wind und eine große Hoffnung

Noch liegen Matthias Schmid, 31, und Florian Reichstädter, 32, auf Platz 3 im 470er-Segeln.



Nach ihrem Traumstart (Erste und Vierte) kamen sie am zweiten Tag über die Plätze 7 und 19 nicht hinaus, liegen nur noch knapp vor einem Pulk an starken Verfolgern, während die britische und die australische Crew um die beiden Spitzenplätze rittern.



Insgesamt sind zehn Wettfahrten angesetzt, die schlechteste Platzierung wird gestrichen. Die einzelnen Plätze werden addiert, die acht Teams mit der niedrigsten Platzziffer kommen ins finale Medal Race (470er am 9. August). Dort gibt es doppelte Punkte, die nicht gestrichen werden dürfen.



"Die Bedingungen sind uns sehr recht", sagt Skipper Schmid. Es dominiert Starkwind, der den übrigen Österreichern nicht so passte, allerdings Aussetzer aufweist, mit denen das Wiener Duo sehr gut umzugehen vermag. Die positive Aussicht: Das Wetter soll sich bis Montag so ähnlich bleiben.