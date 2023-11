Medaille vor dem Olympia-Jahr: EM-Bronze für Bildstein und Hussl

Benjamin Bildstein und David Hussl haben bei der 49er-Europameisterschaft vor Vilamoura (POR) die Bronzemedaille errungen. Am letzten Tag konnten wegen Flaute keine Rennen mehr ausgetragen werden, womit die beiden Athleten vom Yacht Club Bregenz ihren dritten Platz behielten. Für Bildstein/Hussl war es die zweite EM-Medaille, 2020 holten sie am Attersee Silber. Keanu Prettner und Jakob Flachberger beenden den kontinentalen Vergleich an neunter Stelle und runden damit das hervorragende Ergebnis der rot-weiß-roten Skiff-Flotte ab.