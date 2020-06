Segeln: Heimsieg am Traunsee

RC44-Klasse – Beim Match-race am ersten Tag waren die Österreicher noch vom Pech verfolgt: Vier von fünf Wettfahrten hätten sie gewinnen können, dann mussten sie sich mit einem mageren Punkt zufrieden geben. Proteste, Winddreher und ein technisches Missgeschick verhinderten weitere Erfolgserlebnisse. Das Fleetrace brachte am Donnerstag die Wende: Das AEZ-Team Austria wurde in der ersten Wettfahrt Sechster in der aus zwölf Booten bestehenden Flotte. Durch dieses Ergebnis aufgebaut, steuerte René Mangold das Boot zum Sieg in Wettfahrt 2. Eine sensationelle Leistung der Taktiker Christian Binder und Markus Wieser sowie der gesamten Crew brachte den Heimsieg und sogar die Gesamtführung.



Die Formel 1 der Einrumpfboote gastiert heuer zum vierten Mal auf dem Traunsee. Dieser zeigt sich von seiner garstigen Seite: Wolkenbänke, ein gewaltiger Platzregen, immer wieder Schauer, niedrige Temperaturen und plötzlich auftretende Flauten.



Die Konkurrenz der Österreicher ist gewaltig: Eine Handvoll America`s-Cup-Sieger, Weltmeister und Europameister werden bis Sonntag versuchen, ihnen die Führung abzujagen.