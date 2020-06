Segeln: Cammas gewinnt Ocean Race

Stürme mit bis zu 10 Beaufort, Segeln an der Seenot-Grenze gebrochene Masten, zersplitterte Rümpfe, gebrochene Knochen, ausgerenkte Gelenke. Am 29. Oktober wurde das Volvo Ocean Race gestartet – nach 248 Tagen und 40.000 Seemeilen (78.000 km) ging es zu Ende. Ein außergewöhnlicher Typ durfte die Trophäe für die prestigereichste Weltumseglung stemmen.



Vor zwölf Jahren begab sich das französische Versicherungsunternehmen Groupama auf die Suche nach einem Testimonial – und fand einen damals 28-jährigen Segler. Die Werbe-Rechnung ging überraschend gut auf: Franck Cammas wurde zu einem Rockstar seiner Branche und erlangte in seiner Heimat enorme Popularität. Jung, fesch, hoch intelligent, extrem vielseitig, sportlich und bald darauf auch reich.

Den Durchbruch schaffte er mit extrem aufwendig gebauten Trimaranen, mit denen er alle Langstreckenrekorde brach. Cammas gewann die Jules-Verne-Trophäe für die schnellste Weltumseglung in weniger als 50 Tagen und jagte den 24-Stunden-Weltrekord auf sagenhafte 794 Seemeilen. (1475 km – Schnitt 61 km/h) Ja, mit einem Segelboot! Cammas ist nebenbei Schwimmer, Bergsteiger, Radfahrer und Skifahrer – alles rennmäßig.



Doch er ist kein Berufssohn: Der heute 40-Jährige ist in Aix-en-Provence weit weg vom Meer in einem Haushalt ohne Fließwasser aufgewachsen. Seine Eltern waren Lehrer.



Inzwischen hat er 34 Siege in Offshore-Rennen auf dem Konto. Den wichtigsten vollendete er Am Montag: Franck Cammas hat als Rookie das Volvo Ocean Race gewonnen. Und das, obwohl auf der Königsetappe von Neuseeland nach Brasilien der Carbonmast gebrochen war.